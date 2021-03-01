Липецкую область сегодня в рамках обмена опытом между субъектами РФ, участвующими в программе «Эффективный регион», посещает делегация из Нижнего Новгорода. Ее возглавляет директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

Делегация посетит различные площадки, в частности ЛГЭК, МФЦ, медколледж, ОГУП «Липецкдоравтоцентр», которые активно оптимизируют свою работу и внедряют принципы бережливого производства. Так, в Липецком медицинском колледже была реализована практика «Фабрика процессов», которая заняла первое место во Всероссийском конкурсе лучших бережливых проектов среди профессиональных образовательных организаций. В Липецкой областной клинической больнице реализуются сразу несколько бережливых проектов, в том числе применение сквозного потока. А МФЦ является образцом бережливой организации регионального уровня, прошедшим партнерскую проверку в декабре 2020 года.

Рабочий визит гостей начался в администрации региона, где нижегородцы познакомились с деятельностью нескольких структурных подразделений. Затем в большом зале им был представлен опыт Липецка и Липецкого района. Кроме того, деловую встречу с представителями Нижегородской области провел заместитель главы региона Александр Рябченко.

Организатором поездки выступил отдел проектно-аналитической работы администрации Липецкой области. В его задачи входят анализ эффективности процессов управления в администрации области, исполнительных органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях; реализация проектов, направленных на повышение эффективности деятельности администрации области, исполнительных органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях; содействие оптимизации деятельности исполнительных органов муниципальных образований; внедрение инструментов бережливого производства в Липецкой области.

Несмотря на то, что отдел создан только в августе 2020 года, уже можно говорить о результатах его деятельности. Одним из примеров работы отдела является оптимизация недвижимости Липецкой области. Расходы бюджета благодаря ей снизились на 9 млн рублей. Также отдел реализовал проект по слиянию управления труда и занятости региона и областного управления социальной защиты населения в одно управление социальной политики. Это способствовало снижению расходов на содержание государственных гражданских служащих Липецкой области и совершенствованию работы с гражданами. Подобные процессы идут в здравоохранении и социальной сфере. При этом реализация лин-проектов – проектов с внедрением принципов бережливого производства – позволила сэкономить за прошлый год 106 млн рублей.

В процессе оптимизации продолжается внедрение принципов бережливого производства, которое в области начали с 2019 года. «Эта работа – ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни. Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для нашего населения, и обмениваться лучшими практиками. Наши главные задачи – повышение качества жизни людей и рост уровня доверия к власти», – отметил Игорь Артамонов.