Бережливые технологии сэкономили липецкому цемзаводу больше 100 миллионов рублей

Устранить потери и повысить качество продукции помогли проекты по оптимизации Липецкому цементному заводу – филиалу АО «Цемрос». Суммарный экономический эффект за два года составил более 100 миллионов рублей.

За 2023-2024 годы липецкий «Цемрос» внедрил 12 спецпроектов. Снизились удельные расходы электроэнергии, повысилась производительность оборудования. Это позволило компании сэкономить 89 миллионов рублей. Ещё 12 миллионов рублей высвободились благодаря внедрению 180 рационализаторских принципов, именуемых «Кайзен»-предложениями». Благодаря им уменьшились простои печного агрегата, оптимизирована подача сырьевых компонентов. Также сократился расход упаковочной пленки при паллетировании и расход высоконапорного воздуха, сообщили в пресс-службе липецкого завода.

«Хороший пример социально ответственного бизнеса. За счёт экономии компания не только улучшает материально-техническую базу своего производства, но и выделяет средства на соцобъекты Липецка – школы, детский сад, культурные пространства и спортобъекты», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В рамках корпоративной благотворительной программы «Делаем мир лучше!» предприятие за два года направило на поддержку социальной сферы города более 30 миллионов рублей. На эти средства при поддержке администрации Липецка отремонтированы и оборудованы классы робототехники и химии в школе №9, закуплено оборудование для кабинета робототехники в детском саду №14. У ДК в микрорайоне «Сокол» появились новая разборная сцена и световое оборудование, на местном стадионе установили трибуны и электронное табло. В этом году компания планирует направить на благоустройство города ещё 20 миллионов рублей.

«Цемрос» – российский промышленный холдинг, который объединяет 18 цементных заводов и более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. Компания принимала участие в важных стройках страны, в том числе Байконура, БАМа и объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.