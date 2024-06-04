Форум по бережливому управлению «Управляя настоящим – строим будущее» собрал в Липецкой области более 150 участников из 12 регионов страны. На протяжении нескольких дней они занимались изучением бережливых технологий и созданием проекта, который позволит упростить поступление ребенка в профильный класс. Команды предложили решения по разработке учебно-методических комплексов и алгоритмов проведения экзаменов, внедрению цифровой системы и чат-бота для планирования и организации уровне школы, муниципалитета и региона, обучение и тренинги для преподавателей и администрации школы.

Экспертом выступил Андрей Капалин, директор практики инноваций в социальной сфере Агентства стратегических инициатив. Также спикером выступила руководитель проекта ГК «Росатом» Надежда Давыдова. Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов провел лекцию по внедрению искусственного интеллекта, а также в формате диалога на равных пообщался с участниками. Самые активные участники, проявившие себя на лекциях и мастер-классах, были награждены памятными подарками.

«Фестиваль был организован как площадка, на которой молодые люди смогли пополнить знания в сферах бережливых технологий и клиентоцентричности. Сейчас это очень актуально, а специалисты, владеющие этими понятиями, пользуются повышенным спросом среди работодателей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.