Бережливый проект липчан презентовали на президентском форуме

Проект «Школа эффективности: бережливый путь» от команды из Липецкой области вошёл в ТОП-300 идей форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» — из 48 тысяч поданных заявок.

В феврале 2026 года по итогам заседания Госсовета по подготовке кадров для экономики Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России разработать план массового обучения принципам бережливого производства, включив соответствующие модули в образовательные программы для роста реального сектора экономики. Липецкий проект стал одним из первых региональных примеров, показывающих, как это поручение можно выполнять на практике, не дожидаясь федерального плана.

Команда сосредоточилась на реальных инструментах бережливости: оптимизации рабочих процессов, автоматизации рутинных операций и внедрении решений на базе ИИ. Всё это освобождает время и ресурсы для содержательной работы и переносит логику промышленной эффективности в сферу, которую обычно считают «бюрократизированной».

Практическим воплощением идеи стала настольная игра «Бережливый лось» – она прошла экспертизу в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Липецкой области и была рекомендована к использованию для всех целевых групп. Методическую поддержку проекту оказывает АНО «Россия – страна возможностей».

В состав команды вошли учитель школы № 60 Липецка Елена Гайдук, директор по развитию бизнеса ООО «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Жанна Корнева, заместитель директора АНО «РЦК» Анна Киц и руководитель направления специальных программ Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгения Будовская.

Жанна Корнева представила идею на сессии «Больше, чем бизнес: развитие людей и территорий». Проект привлёк внимание не только образовательной среды, но и реального сектора экономики – его отметили представители АО «Россельхозбанк», для которых вопросы оптимизации процессов особенно актуальны. На пленарном заседании с участием Президента РФ Владимира Путина команду представила Анна Киц.

«Выход проекта «Школа эффективности» в финальную часть форума «Сильные идеи для нового времени» — это закономерный итог системной работы региона. Пока на федеральном уровне формируются образовательные стандарты, Липецкая область предлагает работающие решения: от автоматизации на базе ИИ до игровых методик, прошедших экспертизу РЦК», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.