Пожилые жители Липецкой области смогут пойти в «Культпоход». Это новый совместный проект областного управления социальной политики, культуры и туризма. Его цель – приобщить липчан 65 лет и старше к культурной жизни региона. Как сообщили организаторы, бесплатно музеи посетят 14,5 тыс. пенсионеров.

«В Липецкой области для пожилых граждан действует несколько программ. Они в основном направлены на поддержание здорового образа жизни, это «Серебряные парки» и «Здоровое долголетие». Наши пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, йогой, аквааэробикой, а еще учатся вышивать и даже вести соцсети. Мы уверены, что такие активности продлевают жизнь благодаря положительным эмоциям, поэтому планируем организовать для наших бабушек и дедушек культурные мероприятия. Уже есть договоренность с музеями», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Первое культпоход запланирован на 29 марта. Жители региона с нарушениями зрения, состоящие на соцобслуживании, посетят интерактивную экспозицию в Липецком областном краеведческом музее. Новый социальный проект охватит всех подопечных центров соцзащиты. Из районов пенсионеров будут доставлять в Липецк централизованно, на автобусе. Выставками организаторы ограничиваться не собираются и прорабатывают вопрос о проведении для пожилых липчан творческих мастер-классов.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной, приносящей удовлетворение. «А для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души», – подчеркнул Игорь Артамонов.