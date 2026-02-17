Бесплатные курсы программирования и ИИ ждут липецкую молодежь

Дополнительный набор на онлайн-курсы для подростков «Код будущего» по программированию и искусственному интеллекту стартовал на Госуслугах, сообщает министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области. Обучение рассчитано на учеников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов, обучающимся по ИТ-специальностям. Участники не могут быть выпускниками проектов «Код будущего» 2022-2025 годов и «Код будущего. Искусственный интеллект».

Тех, кто поступил на курс, ждёт групповое онлайн-обучение от топовых вузов и ИТ-компаний длительностью от 144 часов. Можно изучить популярные языки программирования: Python, C++, JavaScript, C#, 1С, а также ИИ. Возможны три уровня сложности: начальный, базовый, продвинутый. Для записи нужно выбрать один курс на Госуслугах, дождаться проверки документов, пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией, затем пройти интенсив, изучить материалы первого модуля и сдать тест. Далее можно начать обучение в группе сразу со второго модуля. Те, кто успешно освоит программу, получат сертификат и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд вузов.

«Сейчас у молодежи много возможностей для обучения современным компетенциям. Нужно только желание и ответственный подход. В частности, у липчан мы видим живой интерес к изучению ИТ-технологий и цифровых наук. Поэтому у нас на постоянной основе работает «Школа 21» и постоянно проводятся различные интенсивы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.