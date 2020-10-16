Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 жители Липецкой области начнут получать в ноябре

Жители Липецкой области, которые переносят COVID-19 в лёгкой форме и лечатся на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера. Соответствующие изменения в областной Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области» на внеочередной 46 сессии приняли депутаты областного парламента.

Новая мера социальной поддержки разработана по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Здоровье и безопасность жителей региона превыше всего. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы помочь людям пережить это нелёгкое время пандемии. Мы пересмотрели статьи расходов бюджета и готовы выделить необходимые средства на закупку лекарств для больных коронавирусом», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Получать бесплатные лекарства для лечения COVID-19 жители региона начнут в ноябре. До конца текущего года на эти цели из областного бюджета предусмотрено выделение свыше 9,3 млн рублей. В 2021 году на закупку препаратов от коронавируса предполагается направить более 56 млн рублей.

Обеспечение лекарственными средствами пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 будет организовано по стандартной схеме выдачи льготных лекарств. Врач выписывает на необходимые препараты рецепт, который будет отображаться в единой информационной системе в соответствующей аптеке ОГУП «Липецкфармация». Лекарство могут забрать родственники больного, соцработники или волонтёры.

Перечень препаратов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по лечению новой коронавирусной инфекции. В него включены различные эффективные противовирусные препараты и антибиотики широкого спектра действия.