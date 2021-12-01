Пациенты сахарным диабетом в Липецкой области будут получать бесплатно необходимые лекарства. Региональным управлением здравоохранения закуплены препараты на сумму около 70 млн рублей.

«Процесс поставки лекарств в регионе постоянно и пристально контролируется. Особенно это касается жизненно необходимых препаратов. Мы заботимся о том, чтобы жители и медицинские учреждения Липецкой области были в полном объёме обеспечены медикаментами», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области насчитывается 38 тысяч человек с диагнозом сахарный диабет, из них 2700 человек страдают первым типом данного заболевания и нуждаются в обязательном медикаментозном лечении. Второй тип обнаружен у девяти тысяч жителей региона, по словам врачей, для этой категории пациентов разрабатываются различные схемы терапии. Право на бесплатное лекарственное обеспечение имеют пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении.

Сахарный диабет – заболевание, поражающее различные органы: мозг, сердце, почки. Болезнь характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Кроме этого, диабет становится причиной больших проблем со зрением.