Бесплатные медикаменты для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 может выписать только лечащий врач

Выдача рецептов на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, идет в Липецкой области с 5 ноября. На это выделены значительные целевые средства из областного и федерального бюджетов.

Так, по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Липецкую область направлено 42 млн 877,4 тыс. рублей. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Об этом сегодня еще раз напомнил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. «Решение о назначении бесплатных медикаментов для амбулаторного лечения пациента с новой коронавирусной инфекцией принимает исключительно лечащий врач. Для этого он руководствуется клинической картиной и результатами дополнительных исследований больного, в том числе ПЦР-диагностики», – пояснил Юрий Шуршуков. Что касается перечня этих препаратов, то существует официальные методические рекомендации Минздрава РФ. «Список медикаментов доступен в интернете, и любой желающий может с ним ознакомиться», – добавил Юрий Шуршуков. Перечень медикаментов включает в себя противовирусные, антибактериальные и противосвертывающие препараты.

По поручению главы региона Игоря Артамонова в Минпромторг России направлена заявка на поставку в Липецкую область дополнительного количества противовирусных и антибактериальных препаратов. «Ситуация с заболеваемостью в области сейчас находится под самым пристальным нашим контролем. И мы рассчитываем, что жители региона, особенно пожилые, будут неукоснительно соблюдать рекомендованные санитарными врачами меры профилактики», – подчеркивает Игорь Артамонов.