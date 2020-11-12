Бесплатные телемедицинские консультации по COVID-19 доступны липчанам

В Липецкой области запущены два пилотных проекта по оказанию телемедицинских услуг населению. Они будут действовать до 31 декабря 2020 года и позволят пациентам оперативно и бесплатно получать дополнительные консультации медиков.

На платформе «СберЗдоровье» действует сервис для больных коронавирусом, а также для лиц с подозрением на COVID-19. К этому проекту присоединились 11 липецких медицинских организаций. Прикреплённые к ним пациенты получают от врача промокод, который необходимо ввести в мобильном приложении или на сайте «СберЗдоровье» при регистрации.

Изначально оценку состоянию здоровья пациента даёт лечащий врач. В дальнейшем больной может корректировать лечение онлайн, не посещая поликлинику. Без консультации врача лечить не будут. В этом случае посредством телемедицины специалисты дадут рекомендации общего плана по профилактике новой коронавирусной инфекции. Консультировать липчан будут специалисты из Москвы и ряда других регионов.

«Большим плюсом является то, что консультации проводят медики не из нашего региона. Надеемся, что это поможет снять напряжённую ситуацию, снизить поток пациентов и немного разгрузить наших врачей, что положительно скажется на качестве медицинского обслуживания и повысит эффективность работы системы здравоохранения в это непростое время», – прокомментировала заместитель начальника регионального управления здравоохранения Ольга Таскина.

Ещё один сервис стал доступен липчанам с хроническими заболеваниями. Проект реализуется на платформе Доктор Рядом. В пилоте – три медицинских организации Липецкой области.

Воспользоваться консультациями медиков с помощью этого сервиса могут хронические больные. Например, с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Решение об участии пациента в проекте также принимает лечащий врач, который выдаёт промокод. После чего больной, не приходя в поликлинику, с помощью онлайн-консультаций может корректировать дозы лекарств, получать советы по питанию и физической активности.

«Компании, которые оказывают эти услуги, присылают лечащим врачам отчёты о наблюдении за состоянием пациентов. Если какие-то параметры выходят за границы установленных норм, то отчёт приходит с красным сигнальным флажком. Мы понимаем, что здесь нужен очный осмотр и вызываем пациента на приём», – рассказал главный врач Липецкой городской поликлиники №7 Игорь Волкорезов.