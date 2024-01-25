Руководитель Елецкого отделения Липецкого области Федерации всестилевого каратэ России Армен Акопян стал одним из победителей конкурса президентских грантов. Его проект «Чемпион из нашего двора» выиграл почти 500 тысяч рублей, что позволит еще большему количеству школьников Ельца заниматься спортом.

Занятия планируют проводить в трёх уже работающих залах. На средства гранта будет закуплен новый инвентарь, а тренировки для участников проекта будут бесплатными. Они начнутся уже с 1 февраля, все подробности можно узнать по ссылке. В залах ждут учеников 1-11 классов любого уровня подготовки.

«В Липецкой области за последние пять лет стало проводиться больше спортивных мероприятий самого разного уровня. А главное — выросло количество жителей региона, которые регулярно занимаются спортом. Массовый спорт — верный путь к оздоровлению населения, увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. Проекты, подобные этому, помогут привлечь к здоровому жизни ещё больше детей», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.