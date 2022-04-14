Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году состоится в традиционном формате. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах акция проходила онлайн. Впервые после пандемии липчане вместе со всей страной выйдут на улицы города с портретами родных фронтовиков, подтвердил и руководитель регионального штаба ОДД «Бессмертный полк» в Липецке Павел Полуротов.

«Сейчас начинаем активную подготовку. Привлекаем волонтеров, обсуждаем меры безопасности. «Бессмертный полк» пройдет по тем же улицам Липецка и Ельца, как и в 2019 году», — сказал Павел Полуротов.

В 2019 году на улицы города вышли 65 тысяч человек. Впервые «Бессмертный полк» в Липецке провели в 2014 году. После этого акцию поддержали во всех регионах России. «Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа Поэтому мы приложим все усилия, чтобы традиционное шествие «Бессмертного полка» в регионе состоялось», – отметил Игорь Артамонов.