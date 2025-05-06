«Бессмертный полк» в Липецкой области пройдёт только в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» в ЛО пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Решение принято региональным оперативным штабом по инициативе силовых структур.

«Друзья, чем ближе Победа — тем отчаяннее враг, тем больше злобы и ярости мы видим с его стороны. Только за минувшую ночь силами ПВО были сбиты 105 беспилотников. Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Три года назад по улицам Липецка в колонне «Бессмертного полка» прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа», — сказал Игорь Артамонов.

Стать частью «Бессмертного полка» можно в онлайн-формате. Загрузите фото, расскажите историю своей семьи, своего героя на сайте.