Без аварий в октябре не обошлось

Одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими было зарегистрировано на автодорогах Добринского округа за прошедший октябрь. Это ДТП было совершено 26 октября, в два часа дня, на автодороге Добринка–Талицкий Чамлык.

Здесь произошло столкновение автомобилей «Рено» под управлением 61-летнего водителя и «Шевроле» с 31-летней женщиной за рулём, после чего вторая иномарка съехала с дороги и перевернулась в кювет. В результате водитель «Шевроле» получила травмы.

Помимо того, по информации отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», в октябре было совершено 7 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть максимально бдительными на дорогах, особенно сейчас, с наступлением осенне-зимнего периода.