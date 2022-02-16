С начала зимы в Липецке согласовали девять паспортов архитектурно-градостроительного облика, еще три – на рассмотрении. Перед тем, как начать работы, собственник должен подготовить паспорт объекта и согласовать его со специалистами департамента градостроительства и архитектуры. В документе нужно отразить: адрес, наименование, год постройки, дату последнего ремонта и прочие сведения об объекте, в том числе — причину изменения облика здания. Также в нем должны быть отмечены местоположение здания в структуре города с фотофиксацией, колористическое решение, информация о поверхности стен, система водоотведения, окраска и отделка, решение по архитектурной подсветке здания и визуализация объекта в окружающей застройке.

В числе самых распространённых ошибок, которые зачастую становятся причиной отказа, градостроители отмечают: размещение информационных конструкций не на единой горизонтальной оси, отсутствие документов, подтверждающих согласие собственников при реконструкции или капремонта, установка настенных конструкций в виде отдельных букв выше положенных 0,5 метра или 2/3 фриза или размещение незаконных светодиодных экранов и электронных табло. Кроме того, важно, чтобы все цветовые решения соответствовали архитектурно-градостроительному облику.

— Перед закупкой полного объёма материалов необходимо согласовать их образцы со специалистами городского управления архитектуры. В случае смены цвета — так называемые выкрасы. Примером может служить старое здание бювета в Нижнем парке. Подпорные стенки и сама стена с арками покрашены в оранжевый, но они сильно отличаются друг от друга: колер один, а производители краски разные – это не совсем эстетично, – пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры.

Только после всех необходимых согласований собственник может приступить к работам в соответствии с паспортом объекта. Более подробную информацию можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры по телефону 23-54-92.