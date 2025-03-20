Без их труда нам не прожить и дня

В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечали работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. А немного ранее в администрацию Добринского района пригласили людей, которые изо дня в день работают над тем, чтобы в нашем муниципалитете людям жилось комфортно.

— Сегодня в зале собрались профессионалы, — сказал, обращаясь к присутствовавшим, заместитель главы администрации Добринского района Андрей Тарасов, — которые нашли дело всей своей жизни. Вы отдаете любимой работе все силы, знания и мастерство. Многие ваши коллеги встречают свой профессиональный праздник на своих рабочих местах, ведь в вашем труде жители нашего района нуждаются ежедневно. От имени руководителя муниципалитета Александра Николаевича Пасынкова и от себя лично поздравляю вас с этим праздником и желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия вашим семьям!

В ходе церемонии награждения ряд работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения был отмечен наградами разного уровня. Благодарностью Липецкого областного Совета депутатов наградили главного инженера МУП «Добринский водоканал» Николая Титова, а бухгалтер этой организации Наталья Мальцева получила грамоту регионального министерства ЖКХ. Почетные грамоты администрации Добринского района вручили рабочим по уборке территории ООО «УК «Каскад» Ольге Клюевой и Людмиле Анисимовой, бухгалтеру МБУ «Добринское» Елене Лемешко, а также рабочему по благоустройству и водителю этой организации Сергею Ключикову и Виталию Гордееву, электрику КИП МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления» Александру Подхалюзину, начальнику отдела участка «Саночистка Добринка» муниципальной управляющей компании «Чистый город» Михаилу Долматову и старшему специалисту по работе с клиентами Наталии Посадневой, работникам Добринского водоканала Александру Ермолову, Олегу Иванову, Анастасии Лесных, Вячеславу Синячкину.

А добринские артисты подготовили для приглашенных небольшой праздничный концерт.