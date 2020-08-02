Без нее ни один поезд не поедет

Добринцы, особенно те, которые живут в районе железнодорожной станции, знают, что движение здесь не останавливается никогда. На путях постоянно кипит работа: прибывают и отбывают поезда, ведутся различные технические работы. А управляют этим трудоемким и очень ответственным процессом дежурные по станции.

Вот уже почти 15 лет трудится в этой должности Вера Дмитриевна Шутилина.

Работа ответственная, требует большой концентрации внимания и быстроты реакции. Ведь именно от этого человека зависит безопасное движение пассажирских поездов и грузовых составов. А в оперативном подчинении у Веры Дмитриевны почти все работники станции: машинисты локомотивов, приемосдатчики багажа и груза, путейцы и другие. С ними она всегда держит связь по рации.

В. Шутилина рассказала, что ее рабочий день довольно долгий (двенадцать часов) и напряженный — все должно быть под контролем дежурного, ведь в случае нестандартных ситуаций необходимо быстро принять правильное решение. На график работы день-ночь-выходной Вера Дмитриевна не жалуется, а наоборот, находит в этом плюс: в свободный день успевает решить все свои дела.

Выбор профессии Вера Дмитриевна сделала по воле случая. Переехав из Алтайского края, она поступила в Кузнецкий металлургический техникум, и, следуя примеру родственницы, решила изучать эксплуатацию промышленного железнодорожного транспорта. Учебу закончила с красным дипломом и ни разу не разочаровалась в выборе специальности — еще в школе она любила точные науки (физику, математику) и даже участвовала в предметных олимпиадах, а управлять движением поездов ей очень нравится.

По распределению двадцатилетняя Вера попала на НЛМК. Там, кстати, познакомилась со своим будущим мужем-добринцем, который трудился помощником машиниста. Как рассказала Вера Дмитриевна, ее не сразу допустили к самостоятельной работе, ведь она, отлично зная теорию, должна была еще научиться применять ее на практике. Первое время с ней всегда был наставник. Но когда пришел день, и она осталась один на один с пультом управления, девушка не растерялась, потому что была уверена в своих силах, а решительности ей было не занимать.

Позже Вера Дмитриевна переехала вместе с семьей в Добринку. Устроиться в поселке по специальности удалось не сразу, а лишь в 2005 году, когда освободилось место.

Вера Дмитриевна признается, что ее профессия действительно сложная. Тем не менее, работу свою она любит. А процесс организации движения поездов сравнивает с решением головоломки.

— Это как игра в «пятнашки». Нужно хорошенько пораскинуть мозгами, все просчитать и решить, каким образом можно достичь нужного результата.

Многое на станции зависит от работы дежурного. Именно он решает, можно ли пропустить поезд, учитывая его габариты, и где ему проехать. Бывает, что в случае неполадки работы пульта управления дежурному приходится самому выходить на пути и переводить железнодорожную стрелку вручную, чтобы подготовить маршрут движения поезда. Работы хватает и днем, и ночью. Времени расслабиться нет.

Руководство хорошо отзывается о Вере Шутилиной, называя ее ответственным человеком, на которого всегда можно положиться. Не случайно доверена ей и профсоюзная работа — Вера Дмитриевна следит за соблюдением охраны труда своих коллег.

Елена ИВАНОВА.

Фото Романа ПАНОВА.

НАГРАДЫ

Вера Дмитриевна Шутилина за свой многолетний добросовестный труд получила благодарность от министра транспорта Российской Федерации и еще две — от начальника Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций и начальника Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».