Добринский «Альтаир» создал еще одну ветеранскую команду, возраст игроков которой — не моложе 60 лет. И уже в воскресенье, 22-го ноября, добринцы проведут свой первый матч в соседнем Воронеже в рамках областного турнира памяти Геннадия Семина. В соревнованиях, кроме наших земляков, примут участие воронежские «Балтика», «ДСК-Строитель», «Парламент», РДС и «Стрела», а также «Легенды футбола» из Отрадного. Как рассказал играющий тренер «Альтаира-2» Александр Требунских, в составах команд-соперниц немало титулованных футболистов, выступавших ранее на самом высоком профессиональном уровне, в том числе и в воронежском «Факеле».

— Нас нисколько не смущает данный факт, — отметил наставник, — как гласит футбольная поговорка: «Поле ровное, мяч — круглый». Мальчиками для битья не будем. Любому оппоненту постараемся навязать свою игру, а что из этого получится — покажет последний тур.

Этот настрой говорит о высоком боевом духе наших ветеранов, их желании бороться за победу в каждом поединке, несмотря на возраст.

Представительный турнир завершится накануне Нового года. Все матчи будут проходить в Воронеже, под крышей спортивного комплекса «Стрела», что позволит создать комфортные условия для игроков и зрителей. А добринские болельщики с нетерпением ждут первых матчей «Альтаира-2» и желают команде удачи в предстоящем турнире!