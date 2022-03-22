Пакет поправок в Регламент рассмотрел сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам регионального парламента.

Вносятся изменения в статью 25 действующего Регламента. Поправки разработаны с целью проведения внеочередных сессий в кратчайшие сроки. Они будут назначаться в исключительных случаях для оперативного принятия законов.

Сессия может быть созвана безотлагательно, в том числе без предварительного рассмотрения вопросов профильными комитетами. Сокращаются сроки опубликования информации о ее созыве. Устанавливается возможность сделать это за один, а не три дня, как было ранее.

Кроме того, предлагаются изменения, которые направлены на совершенствование деятельности областного парламента. В частности, регламентируется порядок выхода депутатов-одномандатников из состава депутатских фракций. Такие прецеденты в этом созыве уже были. Устанавливается возможность ограничивать присутствие на сессиях и комитетах граждан, представителей организаций и органов власти в связи с ограничениями в случаях угрозы чрезвычайных ситуаций.

Вводится запрет на использование на заседаниях плакатов, транспарантов и другой наглядной агитации, а также звукоусиливающих устройств без письменного согласования с председательствующим. Уточняются требования к поведению участников комитетов и порядок выступлений депутатов на сессиях. Ряд поправок регламентируют работу депутатов на постоянной профессиональной основе.

Изменения в Регламент облсовета являются результатом труда рабочей группы, которая создавалась специально по этому вопросу. Против поправок выступили депутаты от фракции КПРФ. По их мнению, изменения ограничат дискуссионную работу в облсовете.

— Пакет поправок – это результат труда пяти фракций. Обсуждалось многое. Уверен, что изменения будут способствовать повышению эффективности работы облсовета, — ответил коллегам-депутатам вице-спикер Андрей Фролов. – Парламент всегда останется местом для дискуссий. Здесь для этого много площадок. А на сессии работа должна быть выстроена конструктивно.

Вместе с тем комитет не поддержал поправки, предложенные фракцией КПРФ. Их озвучил Сергей Токарев. Они касаются отмены согласования деятельности депутатов облсовета, работающих на постоянной профессиональной основе, с председателем парламента. На законопроект поступили три отрицательных заключения: от прокуратуры Липецкой области, Управления Министерства юстиций РФ по Липецкой области и правового управления Липецкого областного Совета депутатов.

Действующая редакция Регламента не случайна. Вот простой пример: если вы отправитесь на встречу с жителями в район и вдруг попадёте в аварию, то может возникнуть вопрос с оплатой больничного. Нужно будет доказывать, что травма была получена в связи с исполнением служебных обязанностей, а не носила бытовой характер. Мы даже будем рекомендовать разработать порядок согласования работы депутатов с руководством, — отметила старший помощник прокурора Липецкой области Наталья Загорская.

Ещё в позапрошлом созыве депутаты от КПРФ поддержали норму, которая согласовывает деятельность парламентариев со спикером. А сейчас вы против, — сказал Дмитрий Аверов. – С принятием предлагаемых поправок некоторым членам коммунистической партии просто долго и не по делу поговорить не получится. Коллеги, я призываю вас подключаться к активной законотворческой работе, выдвигать конструктивные инициативы, соответствующие законодательству РФ и в интересах жителей. А не использовать сессии только для как место для выступлений.

Окончательное решение по внесению изменений в Регламент облсовета будет принято на ближайшей сессии.