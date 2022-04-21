Вопиющий случай, произошедший сегодня, 21 апреля в Липецке, когда бездомные собаки напали на 11-летнюю девочку, стал причиной внеочередного совещания в администрации города. Его провёл первый вице-мэр Вадим Негробов.

В совещании приняли участие председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных и руководитель подрядной организации Ирина Кретова. Основной вопрос – качество исполнения контракта по отлову безнадзорных животных на территории областного центра и дополнительные меры по обеспечению безопасности липчан.

Как сообщил Виталий Лесных, в этом году контракт стоимость 18,4 млн рублей на отлов безнадзорных животных заключён с ИП Двуреченская. Руководитель подрядной организации Ирина Кретова доложила, что работу по поимке собак ведут ежедневно, животных размещают в приюте. Здесь их наблюдают в течение 20 дней, лечат, прививают, стерилизуют и помечают специальной биркой.

— Если животное не проявляет агрессии, возвращаем его в прежнюю среду обитания – на то же место, откуда забрали, — пояснила Ирина Кретова.

Самые проблемные, с точки зрения подрядчика, городские территории – частный сектор, садоводческие товарищества, промышленные базы и граничащие с ними пространства. Здесь нередко живут условно бездомные собаки – липчане их подкармливают и не разрешают забирать. Однако за животными никто не следит. Изменить ситуацию, по мнению Ирины Кретовой, могла бы корректировка законодательства – в нем следует предусмотреть ответственность для владельцев животных.

О необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее обращение с безнадзорными животными, сообщил и Николай Дергунов. Он подчеркнул, что в городской Совет депутатов уже направлена инициатива установить критерии немотивированной агрессии, а также предусмотреть повторную вакцинацию и мониторинг поведения биркованных животных, а при проявлении агрессии – возможность усыпления через полгода содержания в приюте.

— Это действительно важные предложения, но решать проблему нужно уже сейчас. Необходимо усилить работу по отлову бродячих животных. Сколько времени потребуется, чтобы отловить безнадзорных собак во всех районах города? – задал вопрос подрядчику первый вице-мэр.

Ирина Кретова заверила, что работу усилят уже сегодня – количество работающих на улицах бригад увеличат с трёх до семи. Собак из наиболее проблемных районов города отловят в течение недели. В течение 14 дней «закроют» все территории областного центра.

Вадим Негробов поручил управлению главного смотрителя держать ситуацию на контроле и регулярно предоставлять отчёты о проделанной работе, первый необходимо направить уже сегодня вечером.