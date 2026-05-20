Безопасная среда – ресурс для роста

В Правительстве Липецкой области состоялся межрегиональный форум «Безопасная и комфортная среда на производстве: ресурс для сохранения кадров и роста экономики», приуроченный к Всемирному дню охраны труда. Участниками стали представители около 300 компаний и организаций всех форм собственности.

Открыли работу форума выставка современных средств индивидуальной защиты от ведущих компаний региона, консультационные пункты от регионального отделения Социального фонда России, обучающих организаций по охране труда, выставка рисунков участников областного конкурса «Охрана труда глазами детей».

На пленарной сессии обсудили вопросы влияния безопасных условий труда на привлекательность предприятий для сохранения кадров и устойчивое развитие экономики региона. Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова в своём приветствии подчеркнула: «Охрана труда — это неотъемлемая часть демографической политики. Забота о здоровье и благополучии сотрудника на рабочем месте напрямую влияет на продолжительность жизни, рождаемость, привлекательность региона для жизни и работы».

В рамках форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Липецкой области и Национальной ассоциацией охраны труда (НАОТ), награждение победителей и призёров областного конкурса «Лучшая корпоративная практика по охране труда».

Руководители предприятий-победителей занесены в Книгу «Трудовая слава Липецкой области». Среди призеров конкурса — ООО «Добринский хлебозавод». Представителю организации Максимовой Марине Николаевне вручено Благодарственное письмо министерства социальной политики Липецкой области за высокие результаты в областном конкурсе «Лучшая корпоративная практика», эффективную работу в сфере охраны труда и профилактике производственного травматизма.

Завершили работу форума викторина с вручением призов и деловое общение.