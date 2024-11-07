Для борьбы с наледью и снегопадом зимой 2024-2025 будет задействована 41 единица техники, оборудованная бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС. Для устранения зимней скользкости заготовлено более 19 тыс. тонн песко-соляной смеси, а также 2 тыс. тонн технической соли для приготовления жидких противогололедных материалов. Кроме того, подготовлено семь пескобаз и четыре помещения для отдыха и обогрева рабочих.

На федеральных трассах региона установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Для оперативного реагирования и во избежание происшествий данные о ситуации на дорогах в режиме реального времени поступают в центр управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Сообщить о проблеме или узнать о состоянии проезда на подведомственных Управлению федеральных автодорогах можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7(4862)75-07-69, +7(4862)47-01-05.

Как уточнили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Липецкой области находится 201 километр автодорог: Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку, Р-193 Воронеж – Тамбов.

«Безопасность на дорогах – межведомственная задача для служб, обеспечивающих контроль над автомобильным движением, ремонт и эксплуатацию магистралей и сопутствующей инфраструктуры, а также отвечающих за профилактическую и информационную работу по соблюдению мер предосторожности. Особенно велики риски происшествий в холода. Поэтому подготовку к зиме нужно проводить заранее, тщательно и добросовестно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.