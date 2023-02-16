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В районном конкурсе «Безопасное колесо» приняли участие 39 учащихся в возрасте 10 — 12 лет из 9 команд.

Ребята демонстрировали свои умения в фигурном вождении велосипеда, показывали знание правил дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи. В состав жюри вошли сотрудники ГИБДД Сергей Жигулин и Виктор Злобин.

В общекомандном зачёте победителем стала команда лицея №1 (18 штрафных баллов), на втором месте — команда СОШ №2 п. Добринка (59 штрафных баллов), третье место заняла команда СШ п. Петровский (136 штрафных баллов).

Они будут награждены грамотами и призами отдела образования администрации Добринского района. Призеры в личном зачёте также получат грамоты.

Команда МБОУ «Лицей №1» п. Добринка представит наш район на областной акции «Безопасное колесо».