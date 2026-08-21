Безопасность детей — в приоритете

В Каверинском теротделе подготовили школьный маршрут к 1 сентября. В преддверии Дня знаний особое внимание было уделено безопасности дорожного движения. На автодороге Паршиновка — Алексеевка, по которой ежедневно курсирует школьный автобус, провели масштабные работы по расчистке обочин. Проблема назрела давно: одиннадцать километров придорожных кюветов на участке до Алексеевки и обратно сильно заросли кленом. Густые кустарники закрывали обзор водителям, что недопустимо на маршрутах общественного транспорта.

На помощь местным властям пришло ООО «Битюг». Его руководитель Дмитрий Болдин оперативно откликнулся на просьбу и выделил необходимую спецтехнику и рабочих. Благодаря слаженным действиям, в кратчайшие сроки деревья и кустарники были спилены, а порубочные остатки вывезены к месту утилизации.

Как сообщил начальник Каверинского теротдела Игорь Паршинцев, вопрос безопасности этого участка был приоритетным.