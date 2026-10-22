Безопасность — это важно

В МБОУ СОШ №2 п. Добринка состоялось важное мероприятие в рамках социально значимого проекта «Дети должны жить», который реализуется при поддержке Министерства внутренней политики Липецкой области.

Гостем школы в этот день стал руководитель ЛООО «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин. Встреча была организована для учащихся 6–7 и 9–11 классов. Темы, поднятые в ходе беседы, сегодня актуальны как никогда. Гость из областного центра провел для ребят серьезный ликбез по вопросам цифровой и личной безопасности.

Основное внимание в ходе общения было уделено угрозам, которые подстерегают подростков в интернет-пространстве. Эксперт подробно рассказал о деструктивных группах в социальных сетях, методах вербовки и психологических уловках, которые используют злоумышленники. Школьники узнали, как распознать опасное сообщество, как не стать его жертвой и, что самое важное, как действовать, если ситуация уже вышла из-под контроля.

Не остались без внимания и вопросы экстремизма и терроризма. Вячеслав Телин объяснил, почему важно сохранять бдительность и критическое мышление в современном мире. Кроме того, гость дал практические советы по выживанию в различных ситуациях, в том числе правила безопасного поведения в природной среде.

Вторую часть встречи посвятили деятельности самой организации «Поиск пропавших детей». Ребята с интересом слушали о работе волонтеров, о том, как проходят поисковые операции и какую роль в них играет неравнодушие каждого человека.

Общение прошло в теплой, дружеской атмосфере. Помимо вопросов безопасности, ее участники обсудили темы, близкие каждому подростку: взаимоотношения со сверстниками и родителями. Ребята активно задавали вопросы, делились своим мнением и получали исчерпывающие ответы от эксперта.

Такие встречи — не просто профилактика, это вклад в формирование ответственного поколения, способного позаботиться о себе и окружающих. Педагоги школы отметили, что их ученики проявили серьезное и ответственное отношение к обсуждаемым темам, продемонстрировав готовность к конструктивному диалогу. И выразили Вячеславу Телину благодарность за полезную информацию и надежду на продолжение сотрудничества в рамках проекта «Дети должны жить».