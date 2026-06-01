Безопасность глазами детей: добринцы в числе лучших

21 мая в Нижнем парке г. Липецка царила праздничная атмосфера. Здесь прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного областного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». Организатор — министерство социальной политики Липецкой области.

Идея конкурса простая и гениальная: посмотреть на безопасность труда глазами детей.

За призовые места победителям вручили ценные подарки от министерства социальной политики Липецкой области: аудиоколонки, планшеты и телефоны.

Представители Гоcударственной инспекции труда, органов власти и бизнеса присоединились к поздравлениям. Порядка 200 ребят со всей Липецкой области получили призы от спонсоров.

26 работ участников конкурса из Добринского округа также получили высокую оценку, за что спонсоры вручили их авторам призы. АО «Добринский сахарный завод» и ООО «Добрыня» приготовили ребятам сладкие подарки от предприятий группы компаний Sucden. От ООО «Добринский хлебозавод» директор К.В. Будаев поощрил детей денежными сертификатами. В награждении принимали участие и другие организации.

С творческими поздравлениями выступили творческий коллектив «Шейки», студенческий академический хор Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, участники детской театральной студии «Академия ведущих».

Этот день стал настоящим праздником творчества, вдохновения и заботы о безопасности.

Ольга КИКИНА,

главный специалист-эксперт по охране труда администрации

Добринского муниципального округа.