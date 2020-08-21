Безопасность избирательных участков в Липецкой области находится под особым контролем

Обеспечение безопасности помещений для голосования и избирательных комиссий во время проведения единого дня голосования обсудили в администрации Липецкой области. В большом зале под руководством главы региона Игоря Артамонова сегодня состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В ходе работы Игорь Артамонов потребовал взять под особый контроль избирательные участки. «Власть обязана обеспечить законность, прозрачность и безопасность проведения выборов», – заявил глава региона.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, назначенных на 13 сентября 2020 года, будут предприняты в том числе и меры по обеспечению эпидемиологической безопасности. Перед территориальными избирательными комиссиями поставлена задача, чтобы участки в полном объеме, как и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, были снабжены масками, перчатками, антисептическими средствами. Все необходимое для защиты здоровья голосующих будет приобретено и доставлено на места до 2 сентября, поскольку в этот день начинается традиционное на муниципальных выборах досрочное голосование, на которое ежедневно отводится четыре часа.

С докладом о проведении в сентябре выборов депутатов представительных органов муниципальных образований выступил председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов. Он сообщил, что в соответствии с решением ЦИК России на выборах в Липецкий городской Совет депутатов будет применена новая форма досрочного голосования. Избирательные участки для липчан будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера не только 13, но также 11 и 12 сентября.

В условиях существующих рисков распространения коронавирусной инфекции это позволит развести потоки голосующих граждан, чтобы избежать одномоментного нахождения большого количества людей на участках. Сохраняется и традиционное досрочное голосование, применяемое на муниципальных выборах. Оно пройдет со 2 по 10 сентября в Липецке и по 12 сентября в других муниципальных образованиях.

При проведении выборов будут задействованы 787 избирательных участков, которые расположены в 688 зданиях, находящихся в муниципальной собственности (школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, центры творчества и другие), а также в помещениях, являющихся государственной собственностью (университеты, колледжи, учреждения здравоохранения и другие) и частной собственностью. «Сотрудникам ГУ МЧС России по Липецкой области нужно обследовать здания, в которых расположены помещения для голосования на предмет противопожарной безопасности. В основной день голосования и в дни досрочного голосования необходимо оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации», – подчеркнул Юрий Алтухов.

На заседании комиссии были приняты решения об обеспечении соблюдения режимных требований пожарной безопасности на избирательных участках, о принятии дополнительных предупредительно-профилактических мер, направленных на сохранение правопорядка и общественной безопасности в период выборов, а также об организации резервных источников электроэнергии в помещениях для голосования.