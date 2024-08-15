Заседание постоянно действующего координационного совещания возглавил Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.

В дни голосования – 6, 7 и 8 сентября – в Липецкой области будут работать 833 постоянных избирательных участка. Помещения оснастят системами видеонаблюдения или видеофиксации. Камеры обеспечат непрерывную звуко- и видеозапись в течение всего времени голосования и подсчета голосов, в том числе в ночное время.

Каждый избирательный участок оборудуют сейфами для безопасного хранения избирательной документации. Предусмотрены металлорамки и переносные металлодетекторы. Пять ремонтируемых на данный момент школ Липецка, где расположены участковые избирательные комиссии, к концу августа будут соответствовать всем требованиям безопасности, чтобы в дни голосования принять избирателей.

Все участковые избирательные комиссии пройдут инструктажи, отработают действия на случай возникновения нештатных ситуаций. Подготовлены резервные помещения для голосования и источники питания. Правительством Липецкой области принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения выборов.