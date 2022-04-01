Заседание комиссии по информационной безопасности прошло в администрации региона под председательством заместителя главы администрации Липецкой области Анатолия Якутина. В нем приняли участие сотрудники администрации, аппарата полномочного представителя Президента в Липецкой области, силовых ведомств, представители служб безопасности коммерческих структур. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся повышения уровня информационной безопасности региона.

Большое внимание уделили вопросу активизации проведения мероприятий по повышению грамотности населения в сфере информационной безопасности. Тема актуальная, особенно в свете получаемой информации по линии Минцифры о большой вероятности проведения целенаправленных массированных компьютерных атак на информационные ресурсы органов власти всех уровней, отмечалось на заседании.

Всем организациям было поручено усилить меры по информированию населения, обучению сотрудников базовым основам поведения в сети Интернет и в различных социальных сетях. Абсолютное большинство населения мало осведомлено о существующих угрозах безопасности, легкомысленно относится к сохранности личной информации, своих персональных данных, что нередко приводит к негативным последствиям.

Свои предложения по данному вопросу высказали присутствующие на заседании комиссии представители управлений информационной политики, социальной политики, образования и науки Липецкой области.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры; подключения органов власти к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы; обеспечением технической защиты информации ограниченного доступа.

«В администрации Липецкой области серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности органов власти всех уровней, особенно в свете последних событий, связанных с проведением СВО и наложенных на Россию санкций недружественными странами. Глава региона Игорь Артамонов держит на личном контроле вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности в регионе», — сказал Анатолий Якутин.

По рекомендациям Минцифры решением главы в области создан и действует Киберштаб по обсуждению вопросов и выработке решений в области защиты информации.