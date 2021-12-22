Традиционная профилактическая акция «Внимание – каникулы!» стартовала сегодня в Липецкой области. Она продлится до 9 января 2022 года. В преддверии зимнего отдыха школьников и в новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами, родительскими патрулями, юидовцами, волонтерскими организациями организуют целый ряд интересных просветительских акций с детьми. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

В школах перед каникулами автоинспекторы расскажут ученикам о правильном поведении на зимних дорогах с учетом погодных условий. С водителями-родителями будут проводиться беседы по обеспечению безопасной перевозки маленьких пассажиров, необходимости использования детьми в темное время суток световозвращающих элементов.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, совместно с главами районов и сельских поселений говорили об исключении случаев съездов детей с несанкционированных горок на проезжую часть. А с представителями транспортных организаций обсудили вопросы безопасной перевозки организованных групп школьников в автобусах, ряд других профилактических мер.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом проявить особое внимание на дорогах в предпраздничные и праздничные дни, пресекать нарушения ПДД детьми. «Наши совместные усилия способны предотвратить трагедии на трассах, спасти жизни и здоровье юных участников дорожного движения», – подчеркнули в управлении ГИБДД.