Семинар-практикум по безопасности индустрии гостеприимства состоялся в администрации региона, его провел заместитель руководителя Липецкой области Анатолий Якутин. Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, по видеосвязи к обсуждению присоединился член Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

На семинаре отмечалось, что туризм является одним из приоритетных направлений экономического развития региона. Гостиничные услуги по размещению предоставляют около 140 гостиниц, лагерей, санаториев, баз отдыха, глэмпингов. Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона гостей. Их комфортный и безопасный отдых – важнейший аспект для индустрии.

«Вопрос безопасности актуален в любом направлении и сфере деятельности, – отметил Анатолий Якутин. – Хотелось бы, чтобы сфера туризма в Липецкой области была бы не только комфортной, но и обязательно безопасной. Планируем увеличить количество камер видеонаблюдения на территории региона, до 2030 года в областном центре будет около 13 тысяч видеокамер».

Отельеры обсудили актуальные вопросы безопасности гостиниц и иных средств размещения (пожарная безопасность, антитеррор, миграционный учет и др.). Представителям отрасли пояснили, что можно получить бесплатно уникальные рекомендации по антитеррору для отельеров с набором формализованных документов для заполнения.

«В Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности. Хорошо представлен событийный туризм, проходят различные кулинарные и музыкальные фестивали. Многих интересует промышленный туризм. Все эти направления нужно развивать», – считает глава региона Игорь Артамонов.