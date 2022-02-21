Читайте нас в

Сегодня в Большом зале администрации Липецкой области пройдет семинар-практикум «Индустрия гостеприимства: вопросы безопасности». Вести семинар будет заместитель главы администрации региона Анатолий Якутин.

Вопросы безопасности туризма обсудят представители управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области, управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области, руководители региональных и муниципальных органов власти, гостиниц и других средств размещения.

Почетный гость семинара – член Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, член комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

Антитеррористическая защищенность гостиниц и других средств размещения, миграционный и регистрационный учет, безопасность объектов гостеприимства, в том числе обеспечение пожарной безопасности объектов гостиничного назначения – эти вопросы станут актуальными для всех участников семинара.

Для справки:

Ежегодно более 1 млн гостей посещают Липецкую область.

В регионе гостиничные услуги по размещению предоставляют порядка 140 гостиниц, лагерей, санаториев, баз отдыха, глэмпингов.

Более 100 представителей туристской отрасли ежегодно получают удостоверение о повышении квалификации.