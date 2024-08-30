Общество

Безопасность в дни выборов

49 минут назад

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В Липецкой области 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы губернатора. Призываем жителей региона быть бдительными и незамедлительно сообщать информацию о возникающих террористических угрозах, подозрительных предметах и других чрезвычайных ситуациях в полицию по номеру телефона «02» (со стационарного телефона), «102» или «112» (с мобильного телефона). Кроме того, в систему-112 можно передать обращение посредством смс-сообщения или мобильного приложения «Служба 112 Липецкой области».

Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается:

  • трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
  • не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

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