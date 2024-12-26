Усиленные меры безопасности, организацию патрулирования мест массового пребывания граждан и дежурств сотрудников правоохранительных структур и служб быстрого реагирования в период новогодних и рождественских праздников в регионе обсудили участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Липецкой области под председательством губернатора Игоря Артамонова. Отмечено, что все муниципалитеты уже согласовали планы мероприятий, а в соответствии с ними составлен и график работы стражей порядка.

Отдельно затронут вопрос безопасности объектов, которые потенциально могут подвергнуться террористическим атакам с применением БПЛА. В течение года их защищенность была пересмотрена и усилена с учетом новых угроз, отработаны механизмы реагирования.

Большая профилактическая работа проведена Координационным центром при ЛГТУ. Предложено, особое внимание уделить предупреждению вовлечения молодежи в противоправную деятельность посредством соцсетей, мессенджеров и компьютерных игр.

«Эта работа не должна носить формальный характер. Необходимо проконтролировать, чтобы информация на классных часах и через общие чаты была доведена до каждого школьника, студента, родителя. С гражданами старшего возраста, которые часто становятся жертвами мошенников, профилактику должны проводить органы соцполитики», – отметил Игорь Артамонов.

Также на заседании обсудили итоги деятельности антитеррористической комиссии в 2024 году и план работы на 2025.