В администрации Липецкой области под председательством главы региона Игоря Артамонова состоялось первое в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области (КЧС и ОПБ). Главной темой стали предстоящие крещенские купания. Игорь Артамонов отметил важность жесткого контроля.

«Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей», – подчеркнул руководитель области.

С докладом на заседании выступил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Липецкой области Марк Васин. Он доложил, что 13 января было проведено тематическое координационное совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора, начальника областного управления ГПСС, глав городских округов и муниципальных районов.

По итогам совещания выработан единый подход к организации безопасности при проведении крещенских купаний. С 18 по 20 января органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Липецкой области, а также Главное управление МЧС России по Липецкой области будут переведены в режим повышенной готовности. Всего для обеспечения безопасности планируется задействовать свыше 300 человек личного состава, в том числе работников ГИМС, спасателей, сотрудников полиции, работников здравоохранения, муниципалитетов, представителей казачества, других общественных объединений, и более 100 единиц техники. На всех санкционированных местах для проведения крещенских купаний, которых в этом году на территории региона зарегистрировано 23, будет организовано дежурство спасателей, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

Также с докладами о соблюдении эпидемиологических мер в период проведения крещенских праздников и об организации охраны общественного порядка в местах для купания выступили руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимир Бондаре и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Липецкой области Дмитрий Князев. Отмечалось, что в местах массового купания органами местного самоуправления на береговой линии будут развернуты пункты обогрева, переодевания людей, а в ряде муниципалитетов и пункты питания. Кроме того, предусмотрено освещение крещенских купелей.

Ожидаемое количество участников крещенских праздников, по данным спасателей, составит около 15 тысяч человек. В 2020 году участие в них приняли около 11 тысяч человек, в том числе в обряде купания – свыше 5 тысяч человек. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в крещенскую ночь будет Главное управление МЧС России по Липецкой области во взаимодействии с областным управлением ГПСС, региональными управлениями МВД России, Роспотребнадзора и здравоохранения, а также органами местного самоуправления.