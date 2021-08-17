Транспортная полиция провела в международном аэропорту «Липецк» оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный рейс». Оно направленно на координацию усилий органов внутренних дел на транспорте и администрации аэропорта областного центра по профилактике правонарушений, угрожающих безопасности движения на воздушном транспорте.

Всего отработано более 30 авиарейсов, сотрудники службы досмотра и транспортной полиции проводили досмотр всех лиц, входящих в здание аэровокзала. Предполетный досмотр пассажиров, багажа и вещей, находящихся при них, проводился с применением технических и специальных средств, что способствовало повышению уровню безопасности и предотвращению проноса опасных и запрещенных к перевозке на борту воздушного судна предметов. Также проводились обследования аэровокзального комплекса и прилегающей территории, бесхозных вещей и предметов с привлечением кинологов со служебными собаками. По результатам мероприятий к административной ответственности привлечены четыре человека, в том числе по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом).

Ежедневно транспортные полицейские напоминают пассажирам, чтобы они были внимательнее к своему имуществу, не поддавались на обман дистанционных мошенников, не совершали полет в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения. Этим летом сотрудники линейного пункта полиции в аэропорту Липецка задержали мужчину, пытавшегося вылететь из России по поддельным документам, и женщину, находившуюся в розыске по подозрению в совершении преступления.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.