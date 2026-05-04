28 апреля объявлен Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте. В 2026 году его тема — «Благоприятная психосоциальная рабочая среда: путь к процветанию работников и сильной организации».

23 апреля в рамках ежегодной Всероссийской декады охраны труда в информационно-библиотечном центре лицея прошла социально-психологическая викторина для старшеклассников «Моя безопасность».

На мероприятии присутствовали председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского округа Галина Демидова, главный специалист-эксперт по охране труда Добринского округа Ольга Кикина, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Екатерина Скоморохова. Организатором и ведущим мероприятия была ответственный по охране труда — библиотекарь Алла Климентова.

Г. Демидова подчеркнула, что безопасный труд — право каждого, и рассказала о том, что охрана труда — это система сохранения жизни, здоровья и работоспособности учащихся и сотрудников в процессе их трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

С нормативными правовыми актами по охране труда учащихся познакомила Ольга Васильевна Кикина. Она пояснила, что такое охрана труда, в чём состоит правовое значение охраны труда, привела примеры факторов риска несчастных случаев.

О мерах безопасности жизнедеятельности для школьников в период учебного процесса и правилах поведения во время мероприятий и проведения учений по антитеррористической безопасности в школе рассказала Е. Скоморохова.

Затем старшеклассники стали участниками социально-психологической викторины «Моя безопасность». С помощью наглядных материалов они проанализировали различные ситуации, выявили опасности и определили, какие меры безопасности нужно предпринять.

По итогам социально-психологической викторины команды учащихся 9 классов были награждены грамотами.

Благодарностями от администрации Добринского муниципального округа также отмечены и организаторы мероприятия.

Ольга КИКИНА.