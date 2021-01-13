Продлена возможность продолжения получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления заявлений и документов, сообщает управление социальной политики региона. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2391 внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с этими изменениями жителям, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января до 1 апреля 2021 года, субсидия на следующие шесть месяцев предоставляется в беззаявительном порядке. Подавать заявление о продлении субсидии не нужно.

Прием документов от граждан, впервые претендующих на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет продолжен через Многофункциональный центр «Мои документы» по предварительной записи по телефону 8 (4742) 522-142.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.