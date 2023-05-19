«Библионочь-2023» наступит в Липецке 27 мая (6+). К всероссийской акции, которая в этом году пройдет под лозунгом «Читаем вместе», традиционно присоединится Централизованная библиотечная система города. Для любителей книг подготовлено свыше 150 различных активностей, в том числе более 30 мастер-классов и 50 встреч с интересными спикерами.

В эту ночь будут работать шесть муниципальных библиотек: Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3), Военно-историческая библиотека имени М.В. Водопьянова (ул. Гагарина, 75), БИЦ имени П.И. Бартенева (ул. Ленина, 31А), библиотека «Проспект» (пр-т Победы, 85), БИЦ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16), БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5). Они будут открыты с 17.00 до 23.00.

В программе детское литературное караоке, флешмоб в защиту бумажной книги, сет профессионального ди-джея, фаер-шоу и еще много интересных мероприятий. «Это замечательная возможность для горожан провести выходные интересно и с пользой. «Библионочь» – это культурное событие, посетить которое можно с друзьями, с семьей, то есть людям любого возраста – каждый найдет что-то особенное для себя», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.