Библиотека на улице Липовской в Липецке станет модельной. Пространство обновляется в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение специализируется на работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья – реализует инклюзивные проекты, обслуживает паллиативных читателей, проводит мастер-классы для особенных детей.

Как сообщили в региональном управлении культуры и туризма, разработчики проекта постарались создать максимально комфортные условия для людей с ОВЗ. Книжный фонд увеличился на 1350 изданий, в их числе около 60 книг, написанных шрифтом Брайля. Приобретены тифлофлешплееры, позволяющие слушать книги; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих; тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная для людей с особенностями здоровья. Везде, где это необходимо, появятся таблички-указатели со шрифтом Брайля, поручни и пандусы.

Компактные стеллажи, размещённые вдоль стен, мебель из лёгких материалов и грамотное зонирование позволят освободить пространство и сделать его максимально функциональным. Интерьер библиотеки дополнится фитомодулями – специальными конструкциями для выращивания растений. Появится панно из стабилизированного мха, которое будет интересно ещё и как фотозона. Открытие обновлённой библиотеки запланировано на сентябрь этого года.

«Всё больше библиотек в регионе становятся современными культурными площадками, которые интересны людям с разными увлечениями. Проводя такую модернизацию, мы обязательно стараемся создавать условия для людей с особенностями здоровья. Возможности получать знания, заниматься саморазвитием и реализацией своих способностей должны быть у каждого», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.