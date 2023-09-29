Очередная модельная библиотека открылась в Липецке в БИЦ «Социальный» на улице Липовская, 2А. На средства, поступившие по нацпроекту «Культура», фонд пополнился на 1350 книг различных жанров – от классики до нон-фикшн. В их числе около 60 изданий, написанных шрифтом Брайля, которые могут читать слепые и слабовидящие граждане, сообщает управление культуры и туризма региона.

На службу читателям библиотеки равных возможностей поступила и современная техника: тифлофлешплееры, позволяющие слушать книги; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих; тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная. Любители живописи по достоинству оценят графические планшеты. Кроме того, библиотека оснащена новым звуковым оборудованием и компьютерами.

Компактные стеллажи, мебель из легких конструкций, грамотное зонирование – все это позволило освободить пространство и сделало его максимально функциональным. Здесь достаточно места и для групповых занятий, и для тех, кто любит побыть наедине с книгой. При этом залы обновленного БИЦ «Социальный» можно легко и быстро трансформировать из лектория в площадку для публичного выступления, концерта или проведения выставки. Интерьер выгодно дополнили фитомодули – специальные конструкции для выращивания растений, которые заменили привычные вазы.

Наряду с комфортом основные принципы организации пространства БИЦ «Социальный» – понятность и доступность. Везде, где это необходимо, есть таблички-указатели со шрифтом Брайля, поручни и пандусы. «Липецкая область должна стать регионом, где все категории граждан, включая людей с особенностями здоровья, будут чувствовать себя счастливыми и иметь все возможности для самореализации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.