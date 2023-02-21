Масштабные преобразования начались в библиотеке, расположенной на улице Липовской в областном центре. Расположенный здесь БИЦ «Социальный» в этом году станет модельной библиотекой. Для нее закупят более 1000 новых книг.

Всего на модернизацию запланировано 5 млн рублей из федерального бюджета. Из них почти 400 тыс. пойдут на обновление фондов, городская казна добавит на эти цели еще 259 тыс. рублей. Заказано уже 1094 книги, в их числе немало изданий для родителей особенных малышей – аутистов и детей с синдромом Дауна. Литература поможет адаптировать их в социум, объяснит особенности психики и научит, как развить их способности. Сейчас из библиотеки вывозят устаревшие и невостребованные брошюры, освобождая место для новинок.

Закончен дизайн-проект нового пространства. Он предполагает создание в библиотеке комфортной атмосферы, то есть места, где приятно проводить время. В основу стилевого решения лягут природные образы. Дизайнеры предложили использовать в отделке стабилизированный мох и другие природные материалы. Еще одна яркая особенность – множество живых растений.

«Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Залы будут удобны для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, закупят специальную технику – тифлофлешплееры (звучащие книги) и тактильно-сенсорный терминал (информационный киоск со шрифтом Брайля). Библиотека на Липовской продолжит уделять большое внимание работе с пожилыми людьми и посетителями, требующими особой заботы. При этом ждут здесь всех читателей, без разделения на категории.

«Мы хотим создать пространство, где читатели с ограниченными возможностями смогут реализовать свой творческий потенциал, пополнить недостаток общения. Библиотека должна стать для них особым местом доверия и жизненных интересов. Наша главная задача – включить таких людей в активную жизнь, преодолеть их информационную замкнутость, – сообщила директор Централизованной библиотечной системы Виктория Якимович.