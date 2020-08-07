Библиотекари представили книжные новинки детям в сельской местности

Книжные новинки детям, проживающим в сёлах региона, представили сотрудники Липецкой областной детской библиотеки. Участие в проекте «Книги в пути: лучшая современная литература для детей и подростков села» приняли ребята из нескольких муниципалитетов.

Проект для детей реализуется уже несколько лет. Благодаря ему у мальчишек и девчонок, проживающих в сельской местности, есть возможность знакомиться с книгами-лауреатами различных премий и новинками детской и подростковой литературы.

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, в 2020 году сотрудники Липецкой областной детской библиотеки с передвижной книжной выставкой побывали в Краснинском, Лебедянском и Усманском районах.

«Во все времена библиотеки выполняли значимую общественную, информационную и просветительскую функции. В современном мире доступ к знаниям и интересной литературе должен быть у каждого», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.