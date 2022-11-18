Библиотеки Липецка предлагают жителям определить «места с характером» в городе и выбрать эмоции или чувства, которые связывают с определенной локацией. Поделиться своим мнением можно, заполнив анкету в Интернете.

По итогам опроса на карту города будут нанесены самые любимые места для прогулок, занятия спортом, отдыха с детьми, романтичных встреч. Взглянув на нее, можно будет узнать, где чаще всего липчане испытывают радость и гордость, а где – грустят. Возможно, эта информация будет полезна в градостроительной политике Липецка.