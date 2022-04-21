Самым заметным проектом для муниципальных библиотек Липецка с начала этого года стала молодежная Art-тусовка, которая стартовала в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина 19 февраля. Каждую субботу в 18.00 в Art-холле выступают музыканты, танцоры и поэты. Гостей угощают кофе, для них работают площадка «Антистресс» и фотозона, то есть предпринято все для творческого и активного отдыха молодежи. Об этом говорили в Есенинке, где руководители муниципальных библиотек подвели итоги работы за первый квартал.

«Библиотеки концентрируют усилия, чтобы быть востребованными у молодых липчан. Инициатива от читателей приветствуется, мы ждем предложений и идей, что еще организовать и как улучшить нашу работу», – сказала директор Централизованной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.

Также отмечалось, что Централизованная библиотечная система Липецка начала выполнять функцию пресс-центра, который помогает журналистам найти позитивных героев для публикаций – людей, которые меняют мир к лучшему. Библиотекари Есенинки уже организовали встречу корреспондентов с московским поэтом Андреем Шляппером и липецким гусляром Николаем Селивановым.

Знаковым стало создание и нового молодежного паблика в ВК, который называется «Читающий Липецк», сокращенно ЧиЛи. Команда добровольцев начала выкладывать на его страницах контент о библиотечной жизни, востребованный у молодых читателей. Кроме того, начал работать библиотечный коворкинг-комьюнити. Это пространство для встречи групп единомышленников, которым требуется оборудованная площадка для решения общих задач. В компьютерном зале Есенинки первые группы студентов уже обсудили ряд проектов.

В муниципальных библиотеках собираются православные следопыты, юные авиаторы, художники. Всего действуют 68 клубов, не считая студий и лекториев. В ЦГДБ Есенина базируется Литературно- творческое объединение «Серебро слов», где начинающим писателям и поэтам помогают реализовать себя известные литераторы.

Работают и новые проекты, многие из них на грантовые средства. В их числе «Арт-пространство W.O.C.» в библиотеке имени Бунина и «Эмоционально-психологическая разгрузка для детей» в библиотеке «Солнечная». Во всех филиалах Централизованной библиотечной системы действует «QR-код успеха», который приглашает на встречу с читателями журналистов, писателей, актеров, спортсменов и путешественников. Также реализуются проекты «Навигатор знаний», «Библиотека для растущего человека», «Азбука безопасности», «Библиотека: мужской взгляд».

Немало встреч прошло под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого. В их числе были акции «Окна Петра» и «Усы Петра», а также лекции, презентации и специальные часы истории, посвященные секретам биографии самодержца и связи его деятельности с Липецким краем. В библиотеке Бунина открыта фотозона с книгами о первом императоре всея Руси и атрибутами, о нем напоминающими. В рамках Года нематериального наследия народов России библиотеки проводят мастер-классы народных промыслов и организуют фольклорные праздники. «Современные библиотеки в регионе сегодня становятся настоящими культурными центрами. Они очень востребованы и перспективны для реализации самых разных творческих идей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.