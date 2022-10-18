Всероссийские профориентационные уроки проходят в Липецкой области для учащихся 6-11 классов в рамках проекта «Билет в будущее. Он реализуется в Липецкой области по федеральномупроекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Педагоги-навигаторы рассказывают ребятам о том, какие профессии сейчас перспективны и востребованы, какие инструменты могут помочь в выборе траектории развития и к кому обратиться за профессиональной профориентационной помощью.

Уроки разработаны для трех возрастных групп школьников и предполагают разную программу для учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов. Они проходят в смешанном формате — педагоги показывают тематические видеоролики, вовлекают ребят в дискуссию с помощью интерактивных опросов. Из них школьники узнают о перспективных профессиях и сферах деятельности, которые в ближайшем будущем внесут наибольший вклад в развитие экономики страны.

В Липецкой области в профориентационных уроках примут участие более 2500 школьников. Познакомиться с проектом и пройти профориентационную диагностику можно на обновленной онлайн — платформе на сайте bvbinfo.ru.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.