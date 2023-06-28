Учащиеся 6-11 классов всех школ региона в этом году смогут пройти не только профессиональные пробы на базе образовательных организаций, но и посетить крупные предприятия Липецкой области. Среди них учреждения металлургического и машиностроительного кластера, IT-компании и другие.

«Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее детей. Наша задача – предоставить им эту возможность выбора, сориентировать и помочь найти ту сферу, где они смогут успешно реализовать свои способности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Билет в будущее» реализуется в регионе при поддержке Института развития образования Липецкой области. В 2022 году в проекте нем приняли участие 7614 учащихся 6-11 классов 163 педагога, было проведено 696 профориентационных уроков, организовано более 2800 профессиональных проб, реализовано 46 учебных программ.