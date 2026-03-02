Биозаплату в перегородке в сердце поставили пациенту липецкие кардиохирурги

В Центре сердечно-сосудистой хирургии Липецкой областной клинической больницы прооперировали 56-летнего мужчину с врождённым пороком сердца, о котором пациент не знал. Он обратился к докторам с жалобами на одышку и сильную усталость. Диагностика выявила у липчанина дефект межпредсердной перегородки — отверстие диаметром 13 миллиметров.

Из-за патологии в левое предсердие поступал слишком большой объём крови. Это серьёзная нагрузка на трикуспидальный (трёхстворчатый) клапан, который со временем износился. Чтобы устранить проблему, кардиохирурги провели две манипуляции одновременно. Операция выполнялась на открытом сердце: отверстие в перегородке закрыли специальной биозаплатой — ксеноперикардом (не отторгается организмом), а также сделали реконструктивную пластику трёхстворчатого клапана. Операция прошла успешно, пациент восстанавливается и готовится к выписке.

Всего с начала года врачи Центра кардиохирургии ЛОКБ провели 16 операций на открытом сердце, а также малоинвазивные вмешательства — одну криоаблацию и 45 РЧА.

«Свой центр сердечно-сосудистой хирургии – одно из главных событий для нашей медицины. С коллегами подводили итоги работы сферы здравоохранения за прошлый год — точек роста набралось немало. Это и создание своего медвуза, и новая поликлиника в Липецке, ФАПы в сёлах, отремонтированные медучреждения, Центры репродуктивной гинекологии и эмоционального здоровья, открытие амбулаторной сосудистой хирургии в государственном учреждении здравоохранения. Плюс закупка медтехники», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За пять лет в регионе модернизировано 76% медучреждений на сумму 13,2 миллиарда рублей.