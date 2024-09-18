Предпринимателей Липецка приглашают принять участие в пятом бизнес-форуме «ТВОЁ ДЕЛО». Участники форума узнают о полезных инструментах, которые помогут существенно увеличить продажи. Эксперты подскажут, как избежать распространённых ошибок в общении с клиентами и как эффективно использовать «сарафанное радио» в качестве канала продаж. Начинающим бизнесменам будет полезно узнать, где можно найти финансирование для запуска и развития проекта и какое значение имеют стиль и имидж. Форум состоится 2 октября с 10:00 до 14:00 в Центре управления регионом по адресу: улица Первомайская, 55, 4 этаж, конференц-зал. Участие бесплатно, но предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

«Форумы позволяют не только узнать новое и актуальное из интересующей сферы, но и завести полезные знакомства среди единомышленников и потенциальных партнеров. Замечательно, что органы госвласти, как в этом случае – департамент экономического развития мэрии выступают инициаторами. Это говорит о заинтересованности в выявлении адресатов, кому оказать помощь и поддержку для дальнейшего развития», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.