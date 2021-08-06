Круглый стол с предпринимателями состоялся в Липецке по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Он был посвящен выявлению проблемных вопросов бизнеса, требующих комплексного подхода к их решению и детальной проработки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, сообщили организаторы.

Участники встречи, в числе которых были представители власти и общественности, а также опытные бизнесмены и стартаперы, отметили ряд проблем, которые в той или иной степени мешают стабильному функционированию и развитию бизнеса в регионе. Это, в частности, вопросы нестабильности законодательного регулирования бизнес-процессов в период распространения коронавируса, невозможность конкурирования с крупными сетями, снижение налоговой нагрузки и многое другое.

Особое внимание уделялось проблеме нехватки квалифицированных специалистов в разных отраслях. Об этом в послании к представителям партии говорил и глава региона Игорь Артамонов. Приоритетной задачей он обозначил поиск путей решения образовательных и кадровых вопросов.

По итогам круглого стола были сформированы следующие инициативы:

– привлечение представителей малого бизнеса к дополнительному образованию детей на базе школьной программы;

– создание условий для школьного туризма и выезда школьников на производственные предприятия;

– развитие мер, стимулирующих модернизацию производства;

– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам;

– участие в формировании кооперационных цепочек между крупными инвесторами и субъектами МСП региона;

– создание доступной законодательной онлайн-базы;

– разработка стратегии развития туризма и другое.

«Важно то, что нас слышат на федеральном уровне, – отметил сенатор от Липецкой области Дмитрий Аверов. – Но для внедрения нововведений их механизм должен быть проработан с учетом требований времени, специфики региона и соответствия законодательным нормам».